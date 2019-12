Salvini, nessuna promessa ai 'nuovi'

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - "Di solito i parlamentari lasciano l'opposizione per andare in maggioranza. I due senatori campani hanno lasciato la maggioranza per andare all'opposizione perché non ne potevano più dei Bonafede, Conte e Di Maio". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Napoli. "Lo hanno fatto senza che nessuno abbia promesso loro niente per il futuro", ha aggiunto. A chi gli chiede se intenda querelare, Salvini risponde: "Se qualcuno andrà avanti a parlare di soldi, di mercato delle vacche, di un tanto al chilo sarò a costretto a farlo".