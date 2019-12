Onu: in Cile stupri e torture da polizia

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - L'Ufficio dell'Alto commissario Onu per i diritti umani ha pubblicato oggi un rapporto sulle recenti proteste e il periodo di stato di emergenza in Cile che “riporta dettagliatamente accuse di tortura, maltrattamenti, stupri e altre forme di violenza sessuale da parte della polizia contro persone trattenute in detenzione, molte delle quali sembrano essere state arrestate arbitrariamente”.