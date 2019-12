La hit parade incorona subito Vasco

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Vasco NonStop Live 2019, il doppio cd, dvd e bluray con tutta la scaletta dei concerti di San Siro dello scorso giugno, si prende subito la vetta della classifiche di vendita Fimi-Gfk (ed è quinto nella top ten dei vinili).

Resiste al secondo posto, con Accetto miracoli, Tiziano Ferro, davanti a Tha Supreme, con 23 6451. Il rapper e produttore dei record guida anche la classifica dei singoli con Blun7 a Swishland.

Scivola in quarta posizione Cremonini 2C2C The Best Of, prima grande raccolta della produzione ormai ventennale di Cesare Cremonini, che precede Marracash con persona e e Mina Fossati", stabile al sesto posto. Risale dalla 27/a posizione alla settima Salmo con Playlist Live (da ben 57 settimane in classifica), davanti a FSK Trapshit Revenge, versione deluxe del disco d'esordio degli FSK Satellite.

Chiudono la top ten i Coldplay con Everyday Life. Tra i vinili balzo in vetta per Lorenzo sulla luna, il concept album di Jovanotti. (ANSA).