Via a dibattito su impeachment di Trump

(ANSA) - NEW YORK, 12 DIC - E' durata oltre tre ore e mezzo la prima seduta alla commissione Giustizia della Camera Usa dedicata all' impeachment di Donald Trump. Il presidente dem della commissione, Jerrold Nadler, ha definito l'ostruzione di Donald Trump all'azione del Congresso "assoluta e senza precedenti", mentre per i repubblicani l'impeachment portato avanti dai democratici è "un disegno politico". "E' un giorno pericoloso per l'America", afferma il repubblicano Louie Gohmert. I dem presentano nuove prove.