Renzi,in 2020 battaglia contro sugar tax

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "L'impegno per il 2020 è una battaglia senza quartiere per evitare le tasse sulla plastica e sullo zucchero". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Dritto e Rovescio che andrà in onda stasera su Rete4. "Se metti le tasse per fare cassa stai distruggendo il settore della plastica, specie in Emilia - ha aggiunto -. In aprile ci sono le manovre di assestamento, se si trova un miliardo per le banche si può trovare qualche decina di milioni per le aziende della plastica".