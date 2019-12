Mosca convoca ambasciatore tedesco

(ANSA) - MOSCA, 12 DIC - L'ambasciatore tedesco in Russia Geza Andreas von Geyr è stato convocato al ministero degli Esteri di Mosca "per essere informato delle misure prese in risposta all'espulsione dei diplomatici" russi: lo riferiscono le agenzie russe citando una fonte. Recentemente la Germania ha espulso due diplomatici russi dopo che i pubblici ministeri che si occupano dell'inchiesta hanno dichiarato che dietro l'uccisione di un ex comandante ribelle ceceno in un parco di Berlino potrebbe esserci il governo di Mosca.