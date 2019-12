Biden nega di puntare ad un solo mandato

(ANSA) - WASHINGTON, 12 DIC - L'ex vicepresidente Joe Biden, frontrunner democratico nella corsa alla Casa Bianca, ha smentito di aver mai discusso con il team responsabile per la sua campagna elettorale di restare alla Casa Bianca per un solo mandato se verrà eletto nel 2020. "Non ho piani per un mandato", ha dichiarato, smentendo così le presunte indiscrezioni di Politico. Nel 2024 Biden avrebbe 82 anni e l'America non mai avuto finora un presidente ultraottantenne. Secondo vari media, l'ex vicepresidente punterebbe davvero ad un solo mandato ma non vuole prometterlo pubblicamente ritenendo che la mossa lo indebolirebbe.