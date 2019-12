Benigni, Geppetto come San Giuseppe il super babbo

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Geppetto è il super babbo per eccellenza, il più famoso del mondo insieme a San Giuseppe, entrambi con due figli adottivi piuttosto discoli" , dice con entusiasmo Roberto Benigni, il papà di Pinocchio nel.film di Matteo Garrone, in sala in 600 copie dal 19 dicembre con 01 Distribution. "Un Pinocchio commovente e divertente insieme" aggiunge Benigni prodigo di complimenti. "Gli ho proposto la sfida di un personaggio segnato dalla povertà e dal tempo - spiega Garrone - e lui lo ha accettato con grande entusiasmo. È stato straordinario, generoso, coraggioso. Avevamo fatto un accordo di non farci reciproci complimenti, ma il patto è infranto". (ANSA).