Greta a Torino per FridaysForFuture

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Greta Thunberg sarà a Torino, venerdì 13 dicembre, per il tradizionale appuntamento del movimento FridaysForFuture. "Ci vediamo alle 15 in piazza Castello - scrive l'attivista svedese sui social - Non vedo l'ora di unirmi allo sciopero per il clima a Torino, in Italia, sulla via del ritorno a casa". La sedicenne si trova infatti a Madrid per la Conferenza dell'Onu, Cop25, sui cambiamenti climatici.

La notizia è accolta con entusiasmo dalla sindaca Chiara Appendino. "Torino ti dà il benvenuto, Greta!", scrive la prima cittadina sui social. L'attivista svedese aveva elogiato la partecipazione in piazza a Torino il 27 settembre, giorno di mobilitazione mondiale di FridaysForFuture, pubblicando su Twitter un'immagine del capoluogo piemontese "Incredible pictures from all over Italy! This is Torino" (Immagini incredibili dall'Italia. Questa e' Torino, ndr)".