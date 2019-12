Hong Kong: polizia disinnesca due bome

(ANSA) - PECHINO, 10 DIC - La polizia di Hong Kong ha reso noto di aver disinnescato due bombe di manifattura artigianale rinvenute ieri all'interno di una scuola, mentre sono in corso le indagini per stabilire un loro possibile collegamento alle turbolenze che da sei mesi stanno scuotendo la città. I due ordigni sono stati segnalati dal custode del Wah Yan College, nel distretto di Wanchai. "Erano complete, pienamente operative e pronte per l'uso", ha affermato Alick McWhirter, funzionario della polizia, nel resoconto dei media locali.