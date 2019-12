Tommaso Paradiso, primo tour da solista

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Primo tour da solista per Tommaso Paradiso. 'Sulle nuvole tour' vedrà protagonista l'ex frontman dei Thegiornalisti in dieci date live sui palchi dei principali palazzetti italiani. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, toccherà 10 città e inizierà dal Palazzo dello Sport di Roma il 21 ottobre 2020, per poi fare tappa a Napoli (27 ottobre), Bari (30 ottobre), Reggio Calabria (3 novembre), Catania (6 novembre), Milano (11 novembre), Jesolo (14 novembre), Firenze (25 novembre), Bologna (28 novembre) e concludersi al Pala Alpitour di Torino il 4 dicembre.

Tommaso Paradiso proporrà uno show originale con una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da "Completamente" e "Riccione", fino a "Questa Nostra Stupida Canzone d'Amore", "New York" e "Felicità Puttana", oltre naturalmente al singolo, già certificato disco di platino, "Non avere paura" uscito il 25 settembre (Island Records). A oltre due mesi dall'uscita, il brano è ancora presente nella top ten delle classifiche FIMI/Gfk, Spotify Viral 50 Italia, Apple Music, iTunes, EarOne e Youtube con il suo video, e ha già superato 18 milioni di stream su Spotify. (ANSA).