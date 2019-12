Cate Blanchett donna in crisi di nervi

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 09 DIC - Quella faccia indisponente e spocchiosa di Bernadette Fox (Cate Blanchett) alla fine nasconde un film natalizio. Ma bisogna compiere il lungo percorso previsto in 'Che fine ha fatto Bernadette?' di Richard Linklater, in sala dal 13 dicembre con Eagle Pictures e Leone Film Group. La Blanchett è perfetta per interpretare una leggenda nel campo dell'architettura che a un certo punto da Los Angeles si è ritirata a Seattle, con tanto di marito e figlia adolescente, per fare una vita privata che odia. Un ruolo che le è valso la nomination ai Golden Globe (la decima, a fronte di tre vittorie) come miglior attrice protagonista in una commedia-musical.

Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Maria Semple, racconta appunto di questo architetto geniale che sembra odiare tutti, compresa se stessa. A salvarsi, almeno in parte, dalla sua cronica anaffettività sono la figlia Bee (Emma Nelson) e il marito Elgie Branch (Billy Crudup) ricercatore Microsoft. Quando ormai la depressione con tendenze suicide di Bernadette diventa un fatto conclamato e una psicologa è pronta ad intervenire, la figlia Bee le chiede di accompagnarla in un viaggio in Antartide come premio per la sua pagella perfetta. La madre sembra accettare il viaggio, ma tutta una serie di imprevisti fanno sì che Bernadette, più che seguire la figlia, si dia alla fuga.

