Incassi Usa, inarrestabile Frozen 2

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Inarrestabile Frozen 2: il cartoon continua la sua marcia al box office incassando nelle sale Usa 34,7 milioni di dollari nel week end. A livello globale, ha rastrellato oltre 900 milioni e si prepara a diventare il sesto blockbuster Disney a superare il muro del miliardo nel 2019.

Buon risultato in seconda posizione per Cena con delitto - Knives out, che mette a segno 14,2 milioni di dollari nel fine settimana, raggiungendo in totale quota 63,4 milioni sul mercato americano. Terza piazza per Le Mans '66 - La grande sfida (Ford vs Ferrari), con 6,5 milioni di dollari (oltre 91 complessivi).

A sorpresa in quarta posizione troviamo Queen & Slim (6,5 milioni nel week end), davanti a Un amico straordinario (A Beautiful Day in the Neighborhood), con 5,2 milioni di dollari (oltre 43 in totale). Molto deludente il risultati di Playmobil: The Movie: il cartoon Paramount deve accontentarsi di appena 660mila dollari e della 14/a posizione in classifica. (ANSA).