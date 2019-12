Hong Kong: polizia esegue arresti

(ANSA) - PECHINO, 8 DIC - Scambio di insulti tra la polizia in assetto antisommossa e manifestanti a Des Voeux Road Central, snodo viario strategico nel cuore di Hong Kong.

In migliaia, secondo i video dei media locali postati online, vorrebbero estendere nel distretto finanziario la marcia pro-democrazia iniziata nel pomeriggio a Causeway Bay e Wanchai, a ricordare soprattutto i sei mesi dall'inizio delle proteste.

Poco prima, le forze dell'ordine hanno eseguito l'arresto di diverse persone, quasi tutte vestite di nero, di cui non è ancora nota la ragione.