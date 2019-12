Mo: Pentagono, no a invio altri 14 mila

(ANSA) - WASHINGTON, 7 DIC - Il capo del Pentagono Mark Esper ha detto oggi che l'amministrazione monitora strettamente le rivolte in Iran e in Iraq ma che non vede necessità immediate di inviare un numero sostanziale di altri soldati Usa nella regione. "Al momento crediamo di avere una sufficiente capacità nel teatro per impedire ciò che bisogna impedire", ha riferito, smentendo l'ipotesi circolata nei giorni scorsi di altri 14 mila militari americani in Medio Oriente. "E' una notizia completamente falsa", ha aggiunto.