Di Maio, sosteniamo azione Onu su Libia

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Il "convinto sostegno dell'Italia all'azione del'Onu in Libia per la cessazione delle ostilità e il rilancio del processo politico" è stato espresso dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel suo incontro bilaterale con l'inviato speciale dell'Onu, Ghassan Salamè, a margine dei Med Dialogues. "Non esiste soluzione militare", ha ribadito il titolare della Farnesina rinnovando "l'impegno dell'Italia sulla conferenza di Berlino".