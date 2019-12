Trump: attendo processo giusto in Senato

(ANSA) - WASHINGTON, 5 DIC - "Se avete intenzione di mettermi in stato d'accusa, fatelo ora e velocemente, in modo che possiamo avere un processo giusto in Senato": lo twitta Donald Trump rivolgendosi ai dem, annunciando che in Senato "avremo Schiff (il presidente della commissione Intelligence della Camera, ndr), i Biden, Pelosi e molti altri a testimoniare e riveleremo, per la prima volta, quanto corrotto è il nostro sistema. Sono stato eletto per pulire la palude e questo è ciò che farò", ha aggiunto.