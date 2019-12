Giustizia: Di Maio, ben accette proposte

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Non vedo motivo di alimentare tensioni inutili all'interno del governo e non comprendo i toni duri usati negli ultimi giorni da parte di qualcuno. Sulla prescrizione ogni buona proposta che punti a far pagare chi deve pagare e vada dunque nella direzione auspicata dal M5S è ben accetta. Siamo al governo per fare le cose e le cose si fanno insieme, non minacciando proposte individuali con l'unico fine di alimentare spaccature interne che, a mio modesto avviso, fanno solo male al Paese". Così in una nota il capo politico M5S Luigi Di Maio.