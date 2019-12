(ANSA) - PARIGI, 5 DIC - Sono 1 milione e mezzo i manifestanti scesi oggi in piazza in tutta la Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron, secondo i dati forniti dal sindacato Cgt. Da parte sua, il ministero dell'Interno parla invece di 700.000 persone in piazza in tutto il Paese. (ANSA)