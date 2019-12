Visco,Mes utile se rilancia integrazione

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Il modo migliore per convincere tutti dell'utilità della riforma è usarla come punto di partenza per riprendere con convinzione il percorso di integrazione europea".

Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco in audizione alle commissioni Bilancio e Politiche Ue della Camera sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Quello che continua a mancare, secondo Visco, è "un disegno organico di completamento dell'unione monetaria" nonché il completamento dell'unione bancaria. La proposta di riforma del Mes - secondo Visco - "segna un passo nella giusta direzione, soprattutto perché introduce il backstop al Fondo di risoluzione unico".

"Viene confermata l'esclusione di qualsiasi automatismo nelle decisioni circa la sostenibilità dei debiti pubblici e di un eventuale meccanismo per la loro ristrutturazione".