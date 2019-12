Usa riprendono negoziati con i talebani

(ANSA) - WASHINGTON, 4 DIC - L'inviato Usa per l'Afghanistan Zalmay Khalilzad, attualmente a Kabul, tornerà in Qatar per "riprendere i colloqui con i talebani per discutere le tappe che possono portare a negoziati interafghani e ad una soluzione pacifica della guerra, in particolare ad una riduzione della violenza che porti ad un cessate il fuoco". Lo rende noto il dipartimento di Stato, dopo che giovedì Donald Trump, durante una visita a sorpresa in Afghanistan, aveva annunciato la ripresa dei negoziati con i talebani.