Strega Ragazze e Ragazzi, le cinquine finaliste

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Sono state annunciate il 4 dicembre alla fiera nazionale della piccola e media editoria 'Più libri più liberi', le cinquine finaliste della quinta edizione del 'Premio Strega Ragazze e Ragazzi' nelle due categorie di concorso: +6, destinata a lettrici e lettori dai 6 ai 10 anni, e + 11, per le lettrici e i lettori dagli 11 ai 15 anni.

Il riconoscimento sarà conferito durante la Bologna Children's Book Fair il 1 aprile 2020.

Il Comitato scientifico è presieduto da Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci.

Ecco i cinque della Categoria + 6: Daniela Carucci, 'Ruggiti' (Sinnos), con illustrazioni di Giulia Torelli; Timothée De Fombelle, 'Capitano Rosalie' (Mondadori), con illustrazioni di Isabelle Arsenault, traduzione di Maria Bastanzetti; Susie Morgenstern, 'Vuoi essere mia amica?' ( Babalibri), con illustrazioni di Claude K. Dubois, traduzione di Maria Bastanzetti ; Marta Palazzesi, 'Nebbia' (Il Castoro), ambientato in una cupa Londra di fine Ottocento e Guido Quarzo, Anna Vivarelli, 'La danza delle rane' (, Editoriale Scienza), con illustrazioni di Silvia Mauri.

La cinquina della Categoria +11 è composta da: Annelise Heurtier, L'età dei sogni (Gallucci), traduzione di Ilaria Piperno; Lynda Mullaly Hunt, 'Una per i Murphy' (Uovonero), traduzione di Sante Bandirali; Raffaella Romagnolo, 'Respira con me' (Pelledoca Editore); Rebecca Stead, 'L'amore sconosciuto' (Terre di Mezzo), traduzione di Claudia Valentini e Florence Thinard, 'Meno male che il tempo era bello' (Camelozampa), illustrazioni di Veronica Truttero, traduzione di Sara Saorin.

Quest'anno è raddoppiato il numero degli studenti che compongono la giuria: sono oltre 2.000 le ragazze e i ragazzi fra i 6 e i 15 anni di età appartenenti a oltre 140 scuole, gruppi di lettura, biblioteche e istituti scolastici in Italia e all'estero (Bruxelles, Madrid, Monaco, Parigi, Vienna e Zurigo).

(ANSA).