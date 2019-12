Nato, impegno per aumento risorse

(ANSA) - LONDRA, 4 DIC - Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha annunciato la firma della dichiarazione finale del vertice di Watford, sottolineando l'impegno "senza precedenti" per l'incremento di risorse, sulla sfida delle nuove tecnologie, per un atteggiamento di forte "deterrenza", ma anche per il dialogo con la Russia, indicando "per la prima volta la Cina" come oggetto di attenzione.