De Vito: Campidoglio sarà parte civile

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Il Comune di Roma si costituirà parte civile nel processo che vede imputato il presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito e l'avvocato Camillo Mezzacapo accusati di corruzione in uno dei filoni del procedimento sul nuovo stadio.

La prima udienza, fissata per oggi, è saltata per lo sciopero dei penalisti. La Procura ha comunque annunciato la richiesta di riunione del processo con quello principale che vede imputato, tra gli altri, l'imprenditore Luca Parnasi e già in corso davanti alla ottava sezione penale. Per il pm Luigia Spinelli ci sono "oggetti e ragione di connessione e fonti di prove analoghe". Il processo è stato aggiornato al prossimo 8 gennaio.