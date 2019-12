Spagna: si insedia nuovo Parlamento

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Le socialiste Meritxell Batet e Pilar Llop sono state elette oggi, in seconda votazione, rispettivamente presidenti della Camera dei Deputati e del Senato spagnoli, nel giorno in cui si insedia il nuovo parlamento dopo il voto - il secondo quest'anno - del 10 novembre scorso.

"Sono sicuro che entrambe svolgeranno un ottimo lavoro, caratterizzato dalla lealtà istituzionale, con un fermo impegno al dialogo. Congratulazioni, compagne!", ha commentato in un tweet il presidente del governo spagno, il socialista Pedro Sanchez.

Secondo quanto riporta il quotidiano El Pais, i quattro vice presidenti della Camera dei Deputati sono Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (Psoe, 108 voti), Ana Maria Pastor (Pp, 101 voti), Gloria Elizo (Unidas Podemos, 77 voti) e Ignacio Gil Lázaro (Vox, 52 voti). Resta fuori invece il partito dei liberali Ciudadanos.