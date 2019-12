Sardine in piazza ad Ancona 5 dicembre

(ANSA) - ANCONA, 3 DIC - Le sardine marchigiane scenderanno in piazza il 5 dicembre ad Ancona: l'appuntamento, annuncia la pagina ufficiale Facebook, è in piazza del Papa, alle 18:30. Lo stesso giorno in città ci sarà anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che incontrerà la stampa alle 15, durante una tappa di un giro nella regione. Sono oltre i 900 i partecipanti annunciati su Fb e quasi 1.750 le persone interessate. "Venerdì 5 dicembre noi sardine marchigiane scenderemo finalmente in piazza - si legge -: ognuno con la propria sardina, ognuno con la propria personalità e voglia di cambiare qualcosa. Noi non protestiamo contro Salvini, non protestiamo contro la Meloni, poiché si ridurrebbe ad un flash mob banale e fine a se stesso; noi manifestiamo contro tutto ciò che loro rappresentano attualmente nello scenario italiano: manifestiamo contro la cultura dell'odio fatta di disuguaglianze, di intolleranze, di paure veicolate da un linguaggio troppo spesso violento".