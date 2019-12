Conte, ufficio per disabilità al governo

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Dall' 1 gennaio 2020 verrà istituito un ufficio permanente per le persone con disabilità a palazzo Chigi: "Sarà uno strumento per coordinare meglio il lavoro delle diverse amministrazioni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte dopo aver incontrato a palazzo Chigi le Federazioni che rappresentano le persone disabili, Fish e Fand, in occasione della giornata internazionale della disabilità.