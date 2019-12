Iraq: un manifestante ucciso a Baghdad

(ANSA) - BAGHDAD, 1 DIC - Un dimostrante antigovernativo è stato ucciso dalle forze di sicurezza a Baghdad durante le violenze in corso in vista della seduta del parlamento che dovrebbe formalizzare le dimissioni del premier iracheno Adel Abdul-Mahdi, annunciate venerdì scorso. Lo riferiscono funzionari iracheni.

Sono circa 400 i manifestanti uccisi in due mesi di proteste popolari a Baghdad e nel sud dell'Iraq.