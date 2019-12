Dl fisco, ok maggioranza carcere evasori

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - La maggioranza ha trovato l'accordo sull'inasprimento del carcere per i grandi evasori. Due emendamenti dei relatori riducono l'aumento delle pene per i comportamenti non fraudolenti, come la dichiarazione infedele e l'omessa dichiarazione, e rivedono sia la disciplina della confisca per sproporzione, prevista per i reati più gravi, sia la responsabilità amministrativa delle imprese. Gli emendamenti sono depositati e verranno votati in serata in commissione finanze alla Camera.