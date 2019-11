Joshua Wong, Cina esporta censura

(ANSA) - PECHINO, 30 NOV - La condanna di Pechino "sulla mia partecipazione al Parlamento italiano è una minaccia sconsiderata e irragionevole alla libertà di parola e rivela l'ambizione della Cina di esportare il suo regime autoritario e la censura in Italia e in altre democrazie occidentali in tutto il mondo". Lo scrive su Twitter l'attivista Joshua Wong, sulle polemiche legate alla sua videoconferenza giovedì con il Senato.

Rivendicando la causa di Hong Kong, Wong sollecita il Parlamento "ad approvare la risoluzione a sostegno delle aspirazioni democratiche" dell'ex colonia.