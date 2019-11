Bonafede: non mi piace idea fine governo

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - "Non ragiono con il 'se' e soprattutto non mi piace questo continuo riferimento a far saltare il governo. Noi siamo al governo per lavorare per i cittadini. Ciascuno si prende le responsabilità politiche delle proposte che porta avanti". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede oggi a Genova a margine della partecipazione al 34/esimo congresso dell'Associazione nazionale magistrati (Anm), rispondendo a chi gli chiedeva se il M5s sarebbe disposto a far saltare il governo in caso il Pd dovesse opporsi all'entrata in vigore il 1 gennaio 2020 della legge sulla prescrizione.