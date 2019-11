Un musical sulla vita di Jacko dal punto di vista del guanto

(ANSA) - NEW YORK, 29 NOV - La vita di Michael Jackson dal punto di vista del suo iconico guanto a lustrini. E' la nuova avventura in cui si è lanciato Johnny Depp che ha deciso di produrre "For the Love of a Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as told by his Glove", scritto da Julien Nitzberg e che debutterà a Los Angeles il prossimo 25 gennaio.

Il punto di vista del guanto è stato scelto per offrire una nuova prospettiva alle 'strane forze' che hanno definito Jacko e gli scandali che lo hanno tormentato durante la maggior parte della sua esistenza. "Tutto ciò di cui è stato accusato MJ - ha detto Nitzberg - in realtà è stato causato dal suo guanto, che in realtà è un alieno che proviene dallo spazio e si nutre di sangue di un ragazzo vergine". (ANSA).