Parigi convoca l'ambasciatore turco

(ANSA) - PARIGI, 29 NOV - L'ambasciatore della Turchia in Francia verrà convocato al ministero degli Esteri di Parigi dopo le parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan contro Emmanuel Macron. Per l'Eliseo, "non si tratta di una dichiarazione, sono insulti". "L'ambasciatore verrà convocato al ministero per spiegarsi", aggiungono le fonti presidenziali.

Erdogan ha dato del "morto cerebrale" al presidente francese usando la stessa espressione che Macron aveva utilizzato per la Nato.