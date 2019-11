Italia penultima per gradimento euro

(ANSA) - BRUXELLES, 29 NOV - L'euro non convince gli italiani. L'Italia è penultima per indice di gradimento nei confronti della moneta unica tra i Paesi dell'Eurozona: solo il 55% (due punti in meno rispetto a un anno fa) dei cittadini ritiene la moneta unica un fatto positivo per il Paese, la stessa quota registrata a Cipro. Un risultato peggiore è stato registrato solo in Lituania (49%).

E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio Eurobarometro reso noto oggi ed in base al quale nella media dell'Eurozona coloro che ritengono la moneta unica un fatto positivo per il proprio Paese è invece del 65%.