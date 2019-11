Inchiesta sui rider, controlli a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Sono iniziati ieri a Milano e proseguiranno anche nei prossimi giorni i controlli della Polizia locale, coadiuvata anche da esperti dell'Agenzia di Tutela della Salute e dell'Inps, sui rider. Controlli, con tanto di questionari sottoposti ai lavoratori, decisi dalla Procura nell'inchiesta aperta sul fenomeno dei fattorini che fanno le consegne di cibo a domicilio.

L'indagine 'pilota', la prima di questo genere in Italia e coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Maura Ripamonti, vuole far luce, in primo luogo, sulla sicurezza stradale e sul lavoro dei fattorini-ciclisti e su eventuali violazioni delle norme igienico sanitarie, riguardo ai contenitori usati per trasportare il cibo. Si punta, però, anche ad individuare casi di sfruttamento, come il caporalato, e la presenza di clandestini tra i rider. Ieri i primi controlli sono partiti nella zona di Porta Genova e andranno avanti anche oggi e nei prossimi giorni. Poi, in Procura verrà fatto un punto sui primi risultati emersi.