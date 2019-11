Antonacci, ho seguito sogni di ragazzo di Rozzano

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Quindicesimo album della carriera per Biagio Antonacci che domani pubblica il suo 'Chiaramente visibili dallo spazio'. Dodici le canzoni in scaletta, da 'L'amore muore' fino a 'Una brava persona', passando per 'Ci siamo capiti male', 'Per farti felice' e tutte le altre che Antonacci ha scritto e registrato in luoghi diversi, arrivando fino a New York. Per il prossimo tour Antonacci non ha ancora fatto programmi, ma una delle ipotesi potrebbe essere quella dei teatri. "Quando ho cominciato non avrei mai pensato di arrivare a quindici album - ha spiegato Antonacci - ma ho seguito i sogni di quel Biagio ragazzo di Rozzano. Adesso vorrei fare una album solo voce e chitarra e magari un tour nei teatri". (ANSA).