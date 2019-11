Albania: sale a 41 il bilancio dei morti

(ANSA) - DURAZZO, 28 NOV - Continua a salire il bilancio delle vittime del sisma in Albania: altri 2 cadaveri sono stati estratti dalle macerie a Durazzo.

Drammatica la situazione all'hotel Miramare quando i soccorritori hanno portato via il corpo senza vita di un uomo, di circa 50 anni, ed un suo familiare ha avuto un malore dopo essere scoppiato in lacrime. (ANSA).