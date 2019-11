Diffamò Salvini, multato Toscani

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Con l'accusa di aver diffamato il leader della Lega Matteo Salvini per alcuni commenti, anche con riferimenti al sesso orale, pronunciati durante la trasmissione di Radio 24 La Zanzara, Oliviero Toscani si è visto confermare in secondo grado la condanna a 8.000 euro di multa a cui si aggiungono 1.500 euro di spese processuali. Lo ha deciso la quinta corte d'Appello di Milano presieduta da Giovanna Ichino, che ha accolto la richiesta della Procura generale e dell'avvocato Claudia Eccher, legale di Salvini.

Al centro del processo, ci sono le frasi pronunciate dal fotografo nella trasmissione andata in onda il 16 dicembre del 2014.