Trump affida a Kushner costruzione muro

(ANSA) - NEW YORK, 26 NOV - Jared Kushner, il genero consigliere di Donald Trump, ha un nuovo incarico: gestire la costruzione di 724,20 chilometri di muro al confine con il Messico entro il 2020. La decisione di Trump di affidare al marito di Ivanka un compito così importante, riporta il Washington Post, conferma come Kushner si è imposto all'interno dell'amministrazione come 'l'uomo per trasformare in realtà e realizzare le promesse' del tycoon. Ma Kushner si sarebbe già scontrato con alcuni all'interno dell'amministrazione per il suo nuovo ruolo, ed è stato accusato di non capire la complessità del progetto pur avendo esperienza nelle costruzioni.