Malta: elettricità tornata dopo blackout

(ANSA) - LA VALLETTA, 26 NOV - L'elettricità è tornata sull'isola di Malta attorno alle 17.15, dopo un black out generale di circa tre ore che ha praticamente paralizzato il paese. Operai ed impiegati hanno lasciato fabbriche, officine ed uffici, riversandosi in strada. Sono rimasti brevemente senza energia elettrica anche alcuni edifici del principale ospedale dell'isola, prima che si attivassero i gruppi elettrogeni. In alcune zone si è fermato anche l'approvvigionamento idrico. Fuori uso ovunque nel paese i semafori, cosa che ha mandato in tilt il traffico già normalmente molto denso.