M5S annuncia sì a squadra von der Leyen

(ANSA) - STRASBURGO, 26 NOV - La delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo ha dato indicazione di voto favorevole alla Commissione targata Von der Leyen. E' quanto si apprende da fonti vicine al gruppo stasera a Strasburgo. Si profila una strada tutta in discesa per la nuova Commissione targata von der Leyen. Il voto di domani al Parlamento Ue è l'ultimo scoglio prima dell'insediamento previsto il primo dicembre, dopo il rinvio di un mese a causa della bocciature dei tre commissari designati, quello francese, ungherese e del romeno, poi sostituiti nelle ultime settimane. Oggi le tre grandi famiglie politiche all'Eurocamera, i Popolari, i Socialisti e i Liberali di Renew Europe hanno confermato le loro intenzioni di voto: sosteranno il nuovo esecutivo comunitario, anche se non mancherà qualche defezione.