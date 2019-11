Camion investe operai,4 morti e 1 ferito

(ANSA) - GALATONE (LECCE), 26 NOV - Sono quatto le persone morte nell'incidente che si è verificato questa mattina sulla circonvallazione di Galatone in Salento. Una quinta persona è ricoverata in gravi condizioni. Tre delle vittime e il ferito sono operai della ditta Eco.Man Salento impegnati in lavori di potatura lungo la strada. La quarta vittima è il conducente di una Golf che ha perso il controllo dell'auto travolgendo il camion della Eco.Man, fermo sul ciglio della strada, che ha a sua volta travolto gli operai. I tre operai della ditta che sono morti nell'incidente sono Tony Mezzi, 35 anni; Luigi Casaluci, 64 anni; e Pasquale Filieri, 62 anni. Quest'ultimo era il titolare della 'Eco.Man'. Il conducente della Golf, morto nell'impatto col camion, era il 44enne Alessandro Liguori, di Aradeo. Sul cestello elevatore del camion c'era Gianni Benegiamo, l'operaio che è rimasto gravemente ferito. Tutti i dipendenti della 'Eco.Man' sono di Galatone.