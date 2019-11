Borsa, Hong Kong apre a +0,71%

(ANSA) - PECHINO, 26 NOV - La Borsa di Hong Kong apre la seduta con un forte rialzo, sulla spinta del crescente ottimismo per l'annuncio della 'fase uno' dell'accordo sul commercio tra Usa e Cina e per l'esordio boom di Alibaba sul listino dell'ex colonia britannica: l'Hang Seng guadagna lo 0,71%, a 27.183,90 punti.

In rialzo anche l'avvio di Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite salgono rispettivamente dello 0,22%, a 2.912,52 punti, e dello 0,24%, a quota 1.604,34.