Papa: successo ogni costo rende schiavi

(ANSA) - TOKYO, 25 NOV - Il Papa mette in guardia dal "non restare intrappolati o isolati nella ricerca del successo ad ogni costo, anche a costo della vita. Gli atteggiamenti mondani, che cercano e perseguono solo il proprio tornaconto o beneficio in questo mondo, e l'egoismo che pretende la felicità individuale, in realtà ci rendono solo sottilmente infelici e schiavi, oltre ad ostacolare lo sviluppo di una società veramente armoniosa e umana". E' quanto detto da Francesco nell'omelia della messa al Tokyo Dome, alla presenza di 50mila fedeli, con un messaggio particolare al popolo giapponese che sperimenta, per questo, solitudine, soprattutto tra i giovani.

Il Papa ha messo in guardia dalla "ricerca assillante e frenetica della produttività e del consumismo come unico criterio per misurare e convalidare le nostre scelte o definire chi siamo e quanto valiamo". "Quanto opprime e incatena l'anima l'affanno di credere - ha fatto notare Francesco - che tutto possa essere prodotto, conquistato e controllato".