Manovra, Conte: modifiche auto aziendali

(ANSA) - MELFI (POTENZA), 25 NOV - "Il Governo, in particolare il Ministero dell'Economia, sta interloquendo e lavorando con tutti i soggetti coinvolti per pervenire a una soluzione quanto più possibile condivisa, che riveda in maniera sostanziale e rimoduli la misura" sui 'fringe benefit' legati alle auto aziendali ad uso promiscuo. Così nello stabilimento Fca di Melfi, in provincia di Potenze, il premier Giuseppe Conte. "Nella legge di bilancio per il 2020, nell'ottica di una conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi, abbiamo previsto un credito d'imposta 'green' del 10% - ha inoltre detto il presidente del Consiglio - per le imprese che realizzano investimenti in grado di ridurre le emissioni generate dai processi produttivi, per renderli più efficienti minimizzando la produzione di rifiuti". "Un ulteriore fondo da oltre 4 miliardi" in 4 anni - ha aggiunto Conte - sosterrà "gli investimenti per ridurre le emissioni di gas clima-alteranti".