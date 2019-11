Migranti: due morti nel ghetto di Foggia

(ANSA) - BORGO MEZZANONE (FOGGIA), 24 NOV - Due uomini sono morti per il monossido di carbonio proveniente da una stufa, non lontano dal ghetto di Borgo Mezzanone, agglomerato abusivo dove vivono un migliaio di migranti che è sorto accanto al Cara, il Centro richiedenti asilo politico. Le due vittime - a quanto si apprende - vivevano in un rudere in campagna, poco distante dalla baraccopoli.

Sull'episodio indagano i Carabinieri di Foggia, giunti sul posto. In giornata saranno prelevate le impronte digitali per cercare di risalire all'identità dei due uomini.