La Bolivia verso nuove elezioni

(ANSA) - LA PAZ, 24 NOV - La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha promulgato a La Paz la legge approvata in Parlamento per lo svolgimento di nuove elezioni generali, dopo quelle annullate il 20 ottobre scorso. Dopo aver firmato l'atto di promulgazione, il capo dello Stato ha dichiarato che "questa è la legge che abbiamo voluto, per cui siamo scesi in piazza, esprimendo pacificamente la nostra decisione di rigetto per come il precedente governo ha cercato di manipolare la nostra volontà con brogli scandalosi".