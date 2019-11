Franceschini,avanti insieme fino al 2023

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Con 'stili diversi', Grillo e Zingaretti hanno detto la stessa cosa dopo la manovra e risolti i problemi più urgenti, Ilva e Alitalia, serve un "progetto" per il futuro della legislatura. Il capo delegazione dem nell' esecutivo Dario Franceschini sul Fatto quotidiano dà appuntamento a dopo l'Epifania: ma "lasciamo perdere i contratti", dice, non siamo "controparti": non serve la firma, piuttosto un'intesa politica. E poi spiega che nel fenomeno delle sardine "ci sono elettori Pd, elettori 5 Stelle, i riformisti" e una scelta di campo l'hanno fatta, "senza aspettare le nostre paturnie".