Spunta IV spia in progetto atomica Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 23 NOV - Due storici americani, Harvey Klehr e John Earl Haynes, hanno scoperto una quarta spia nel cosiddetto Manhattan Project, il progetto per la bomba nucleare Usa. Si tratta di Oscar Seborer, nome in codice per i sovietici Godsend. Era il figlio piu' giovane di una famiglia di immigranti ebrei proveniente dalla Polonia. Come le altre tre spie gia' note, lavoro' a Los Alamos, il sito degli esperimenti atomici, e riusci' a passare informazioni sensibili agli agenti di Mosca, anche se non e' ancora chiara la loro natura. Nel 1951 fuggi' in Urss, a Mosca, dove e' morto nel 2015. L'Fbi venne a sapere della sua defezione e della sua attivita' di spionaggio ma tenne segreta la vicenda. Il suo ruolo "e' rimasto nascosto per 70 anni", scrivono i due storici in un articolo per una pubblicazione della Cia, come riporta il New York Times.