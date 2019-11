Prof minaccia su Fb alunni 'sardine'

(ANSA) - PIACENZA, 23 NOV - Minacce di voti al di sotto della sufficienza e perfino di bocciatura agli studenti che avessero deciso di scendere in piazza con le 'sardine' domenica 24 in concomitanza con una visita di Salvini. Le avrebbe rivolte ai suoi alunni un docente di un istituto superiore di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) dalla sua pagina Facebook. "Di idioti in classe non ne voglio", avrebbe scritto. Un post segnalato e denunciato dalla viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani (Pd) e dal quale la dirigenza dell'istituto ha subito preso le distanze.

"Un insegnante che offende e promette di penalizzare gli studenti solo perché vorrebbero partecipare alle manifestazioni delle sardine, usando turpiloquio e minacce non troppo velate - scrive Ascani su Facebook - Non è un comportamento tollerabile.

Mi attiverò affinché si prendano provvedimenti".

Il post che ha scatenato polemiche e reazioni a catena è stato rimosso e il profilo del docente chiuso.